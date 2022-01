Un incendie s'est déclaré dans une maison à Sulniac, entre Vannes et Questembert, dans le Morbihan, vers 13 heures ce dimanche. Il n'y a pas de blessé mais les six occupants de la maison sont relogés.

Morbihan : leur toiture est ravagée par les flammes, six personnes relogées

Les sapeurs-pompiers ont été appelés ce dimanche vers 13 heures ce dimanche et n'ont quitté les lieux qu'aux environs de 17h30. Un incendie a détruit la toiture d'une maison rue René Cassin, à Sulniac, entre Vannes et Questembert, dans le Morbihan. Il n'y a heureusement pas de blessé mais les six occupants sont relogés, dans un premier temps par les voisins puis par la mairie de la commune. Il n'y a aucun blessé. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés. L'enquête déterminera les circonstances de cet incendie.