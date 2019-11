Morbihan : lutter plus efficacement contre le vol de carburant

La pré-plainte en ligne permet aux gendarmes de localiser plus rapidement les voleurs de carburant

Morbihan, France

Et pour aider à combattre ce problème, la Préfecture du Morbihan et la gendarmerie viennent de signer une convention avec les acteurs du transport et des travaux publics. Elle permet la simplification des dépôts de plainte, grâce à la pré-plainte en ligne.

C'est un gain de temps appréciable, disent les gendarmes du Morbihan.

Car ce système, précisent -ils, peut nous aider à localiser plus rapidement les auteurs de vols de carburant et avertir la profession qu'elle doit se méfier car il y a des bandes qui rodent dans la région.

Des dizaines de vols de carburant sont constatés chaque semaine dans le Morbihan, d'après la gendarmerie - Gendarmerie Nationale

Un transporteur routier près de Ploërmel, raconte qu'on lui a volé 23. 000 litres de carburant depuis 2013

Il a déposé 17 plaintes en 6 ans. Dont 3 ont abouti à une condamnation. La pré-plainte en ligne il voit cela d'un bon oeil. Mais cela ne réglera pas tout, ajoute t-il. Les voleurs sont organisés et culottés. Ils arrivent à déjouer les systèmes de sécurité. Ils viennent parfois en fin d'après midi alors qu'il fait encore jour. On a l'impression aussi d'être épié, c'est usant.

De son côté la gendarmerie du Morbihan précise que la localisation rapide d'éventuels voleurs permet aussi le flagrant délit. C'est arrivé récemment à Arzal où 2 personnes ont été surprises entrain de dérober du carburant. Le lundi les voleurs étaient condamnés à de la prison ferme et placés sous mandat de dépôt.