Morbihan : mis en examen pour viols, Loïc Le Cotillec va sortir de prison

L'ancien directeur musical du bagad d'Auray (Morbihan) Loïc Le Cotillec, mis en examen pour viols et incarcéré en octobre 2019 va sortir de prison ce mardi 20 avril. Il va être assigné à résidence et être équipé d'un bracelet électronique.

Après un an et demi passé derrière les barreaux, Loïc Le Cotillec, l'ex-sonneur en chef du bagad d'Auray près de Vannes va sortir de détention provisoire ce mardi 20 avril. Il va être assigné à résidence et placé sous bracelet électronique. Loïc Le Cotillec, 25 ans, est mis en examen pour viols et harcèlement sexuel.

Il est accusé par cinq jeunes femmes qu'il aurait côtoyées dans le cadre du bagad et des cours de musique qu'ils donnaient à Rennes. Les faits se seraient produits entre mai et septembre 2019 selon les informations communiquées en janvier 2020 par le procureur de la République de Rennes.

En liberté mais soumis à plusieurs obligations

Ce lundi 12 avril, Loïc Le Cotillec s'est présenté devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre du suivi de sa situation. Il s'est vu délivrer une ordonnance de non prolongation de sa mise en détention provisoire. Le parquet n'a pas fait appel de cette décision.

L'ancien penn sonneur va donc pouvoir retrouver la liberté mais il devra se tenir à plusieurs obligations. Il ne devra pas quitter la Bretagne, ne pourra sortir qu'à certains moments de la journée pour se rendre à des rendez-vous médicaux. Il a par ailleurs interdiction d'entrer en contact avec les parties prenantes à son dossier.

"Loïc Le Cotillec a passé 18 mois en détention provisoire après une période de solitude et d'excès qui lui a causé tort. Il a été suivi par des médecins et psychologues dévoués qui lui ont permis de renouer avec sa famille. Il a appris à verbaliser ses souffrances profondes," estime son avocat, maître Sahand Saber. "Par ailleurs, il y a maintenant une certaine prudence que l'ont ressent par rapport aux accusations portées contre Loïc Le Cotillec. Il a la volonté de poursuivre son combat pour prouver son innocence."