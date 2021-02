Morbihan : moins de morts sur les routes en 2020, 32 tués contre 53 en 2019

L'année 2019 avait été particulièrement mauvaise en terme de bilan routier. 53 morts, c'était sept de plus qu'en 2018. Le défi à relever pour les services de l'Etat était donc grand : inverser la courbe. Et au début de l'année dernière, nul ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. Il est vrai que les deux périodes de confinement, du 17 mars au 10 mai tout d'abord, et du 30 octobre au 14 décembre ensuite, ont joué un rôle important. En avril, par exemple, on ne compte aucun tué sur les routes du département du Morbihan.

Alors qu'en septembre, les mauvaises habitudes revenant peut-être, on dénombre huit morts. Le développement du télétravail peut être également une explication plausible. Moins de monde sur les routes, moins d'accidents et surtout d'accidents graves. La météo du printemps a également été clémente avec des routes sèches.

Un bémol : on conduit peut-être plus vite dans le Morbihan

En se penchant un peu plus sur le bilan de la sécurité routière 2020 dans le Morbihan, on s'aperçoit que les suspensions de permis de conduire pour alcoolémie ont baissé de 39 % par rapport à 2019. Les suspensions de permis pour usage de stupéfiants ont baissé également : - 18 %. En revanche les suspensions de permis pour excès de vitesse se comptent au nombre de 180. C'est une tous les deux jours. Et c'est une augmentation de 20 %.

"Je n'ai pas d'explication rationnelle, sauf celle d'invoquer le confinement", déclare le colonel Pascal Estève, qui commande le groupement de gendarmerie du Morbihan. "Avec moins de monde sur les routes, certains ont appuyé un peu plus sur l'accélérateur. Et puis comme nous multiplions les contrôles de vitesse, forcément au bout d'un moment on trouve !".

Il y a des solutions à ce comportement. "Le tout éducatif, ça ne marche pas", explique le colonel Estève. "Le tout répressif non plus. Nous allons dans les établissements scolaires. Nous tentons de faire preuve de pédagogie quand un automobiliste est interpellé une première fois. En revanche, pour les récidivistes, il faut être sévère."