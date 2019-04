Morbihan : pendant le spectacle pour enfants, le comédien décède sur scène

Ploeren, France

Plus de 400 enfants de grande section et de CP étaient réunis ce mardi dans une salle de spectacle à Ploeren. Deux représentations étaient prévues dans la matinée dans le cadre d'un jumelage avec une association qui vient en aide aux écoles du le Sénégal. C'est un conte musical africain qui était proposé par la compagnie Toubab'ouh de Messac (Ille-et-Vilaine). La première représentation du spectacle a eu lieu devant 200 enfants, puis la seconde a démarré devant le deuxième groupe. "Tout à coup, l'un des quatre artistes s'est écroulé sur scène, victime d'un malaise cardiaque" précise le directeur diocésain de l'enseignement catholique dans le Morbihan.

"Les enfants ont pensé que cela faisait partie du spectacle"

Lorsque le comédien s'est effondré sur scène, les enseignants et les parents accompagnants les enfants ont vite réalisé qu'il y avait un problème. Deux personnes, des pompiers volontaires, étaient dans la salle, elles se sont immédiatement approchées du comédien et ont appelé les secours. Malgré l'intervention des pompiers et du SMUR, l'homme n'a pas pu être ranimé. Il avait 41 ans. Les enfants "ont cru que cela faisait partie du spectacle" précise une enseignante. Les encadrants et les enseignants ont fait sortir les enfants, et ont poursuivi le programme de la journée. Ils ont pique-niqué avant de rentrer dans leurs établissements respectifs. Les enfants de onze écoles du département étaient présents.

"Un accompagnement psychologique est proposé"

Les enseignants et les encadrants ont expliqué ce qui s'est passé aux enfants, et "ont été attentifs aux réactions qu'ils pouvaient avoir" explique la direction diocésaine. Un accompagnement psychologique pourra être mis en place en cas de besoin. "Dès jeudi matin, à l'école, les enfants pourront bien sûr en reparler avec leurs enseignants" assure Stéphane Gouraud.