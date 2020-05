Morbihan : poursuivis par la police, ils prennent la RN165 à contresens

Trois jeunes d'une vingtaine d'années à bord d'une voiture ont pris de nombreux risques pour échapper à la police ce mercredi 27 juin. Ils ont refusé de se prêter à un contrôle et ont pris la nationale 165 à contresens jusqu'à Plougoumelen.

Il est aux alentours de 23h mercredi 27 mai quand la police de Vannes tente d'interpeller le conducteur d'une Opel non loin du parc du Golfe. Mais l'homme d'une vingtaine d'années ne s'arrête pas. Il prend la fuite avec deux passagers à bord du véhicule, grillant plusieurs panneaux Stop et des feux rouges.

A contresens sur une dizaine de kilomètres

Les policiers tentent de l'intercepter au rond-point de l'avenue Pompidou et du boulevard Monsabert mais le chauffard parvient à contourner le dispositif policier. La voiture prend la direction de la RN165 et se retrouve à contresens de la circulation. Les policiers décident de le suivre en parallèle en roulant en direction de Lorient.

La course-poursuite prend fin une dizaine de kilomètres plus loin à Plougoumelen en sortie de la nationale. Le conducteur parvient à s'échapper mais ses deux passagers sont interpellés par les hommes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Sur eux, les forces de l'ordre retrouvent 200 euros et 25 grammes de résine de cannabis.

Le chauffeur arrêté à Vannes

En fuite, le conducteur est finalement interpellé ce jeudi 28 mai vers 10h du matin non loin du commissariat de Vannes. Il est déjà connu des services de police. En garde à vue les trois hommes auraient expliqué qu'ils étaient venus à Vannes pour acheter de la drogue. Ils connaîtront bientôt les suites judiciaires données à leurs différentes infractions.