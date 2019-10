Morbihan : quand le préfet répond à des parents mécontents

Morbihan, France

"Ne pas vous écrire ces choses, c'était ne pas faire mon métier..." C'est par cette phrase que le préfet du Morbihan Patrice Faure répond à des parents contrariés. "Des gendarmes ont été choqués après avoir été insultés par des parents dont les enfants avaient été verbalisés sur des cyclomoteurs à Questembert " explique le Préfet.

Il rappelle d'ailleurs qu'un cyclomoteur ne doit pas être trafiqué et rouler au-dessus de 50 km/h, et que dans le cas d'un accident, les assurances refusent d'indemniser les véhicules débridés.

"On a voulu faire de la pédagogie auprès de la population" précise Patrice Faure, "et si un seul parent vérifie que le cyclomoteur de son enfant n'est pas trafiqué, et bien on aura gagné une vie".

Le Morbihan qui compte depuis le 1er janvier le lourd bilan de 38 morts sur les routes dont 11 sur des cyclomoteurs. "Parmi eux des jeunes comme Nathan, Gaëtan, Renaud, Tristan, Marvinn, Damien" écrit le préfet avant d 'ajouter : "Ils avaient entre 18 et 35 ans. Nous ne voulons pas que cette liste s'allonge".