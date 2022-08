Arzon : tombé de son bateau, le sexagénaire est secouru trois heures plus tard

D'importants moyens sont déployés mardi 16 août pour le sauvetage d'un catamaran avec deux personnes à bord en baie de Quiberon (Morbihan). Un peu avant 16h45, l'embarcation chavire près d'Arzon. Le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, en est informé immédiatement et émet un message d'alerte. L'un des deux équipiers réussit à retourner le bateau et remonter à bord. Son coéquipier, âgé de 60 ans, est introuvable.

Trois heures de recherche

Finalement, à 19h48, après trois heures de recherche, l'homme est localisé et récupéré sain et sauf. Pris en charge par les pompiers au port du Crouesty, il est hospitalisé à Vannes en état d'hypothermie. L'hélicoptère dragon 56 de la Sécurité Civile, la vedette SNSM "Félicien-Grandjean" du Crouesty et la vedette de la gendarmerie maritime ont participé au secours en mer avec l'aide des plaisanciers sur zone., du poste de secours et du club de voile de la plage du Fogeo.

La préfecture maritime de l'Atlantique rappelle "aux pratiquants de loisirs nautiques l'utilité de porter un équipement de couleurs vives et de disposer d'un système permettant d'être repéré de loin".