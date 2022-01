Morbihan : trois pêcheurs à pied contrôlés pour pratique illégale

Les pêcheurs à pied le savent, chaque espèce de coquillage peut être ramassée dans des quantités maximales et durant des périodes très strictes. Dans le Morbihan, trois pêcheurs à pied ont été contrôlés ce jeudi sur une pointe de la presqu’île de Quiberon, alors qu'ils n'avaient pas respecté les règles en vigueur sur les anatifes, un crustacé proche du pouce-pied, que l'on retrouve dans les débris marins laissés par les vagues sur les plages.

Plus de quatre kilos d'anatifes

Lorsque les militaires de la brigade nautique contrôlent le premier pêcheur, celui-ci a sur lui plus de quatre kilogrammes d'anatifes. "Les deux autres se séparent de leur pêche avant le contrôle. Ils reconnaîtront des faits de pêche d'une espèce maritime durant une période interdite", écrivent les gendarmes dans une publication Facebook.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En effet, la pêche des anatifes est possible lors de certains jours définis et la quantité maximale de pêche est de trois kilogrammes par jour et par personne. Le matériel des pêcheurs à pied contrôlés a été saisi et, le produit de la pêche, détruit sous leurs yeux. Ils risquent une amende salée.