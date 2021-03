Morbihan : un appel à témoins après une disparition inquiétante

Les affaires d'un habitant de Plouhinec (Morbihan) ont été retrouvées ce samedi à bord de son annexe, sur la commune de Belz. Les recherches nautiques et aériennes n'ont pas porté leur fruits pour le moment.

Un homme de 50 ans, Gwenael Stephant, habitant de Plouhinec dans le Morbihan, est porté disparu depuis ce samedi matin. Vers 10h, ses affaires sont retrouvées dans le coffre de son annexe, les rames sorties, à Belz, à proximité de l'île de Saint-Cado dans la rivière d'Etel. Il aurait quitté le domicile familial dans la soirée de vendredi vers 21 heures en direction de Saint-Guillaume.

Des recherches aériennes via le Dragon 29 et l'hélicoptère de la gendarmerie ont été effectuées, avec l'appui en mer de la SNSM. Plus de 16 pompiers ont pris part aux recherches mais n'ont pas permis de retrouver les traces de la personne ce samedi soir.

Cette personne a les cheveux poivre et sel, mesure 1 mètre 84 et pèse environ 115 kilos. Elle porte un blouson polaire bleu marine avec l’inscription "TSM" en blanc, ainsi qu'un pantalon de type randonné noir. Les personnes qui sont susceptibles de fournir des informations sont invitées à contacter la gendarmerie de PORT LOUIS au 02-97-82-46-19 ou à composer le « 17 ».