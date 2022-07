Morbihan : un appel à témoins lancé après la disparition d'une patiente de l'hôpital de Noyal-Pontivy

Un appel à témoins a été lancé dans le Morbihan pour disparition inquiétante ce dimanche 10 juillet. Valérie Menguy, une patiente de 34 ans actuellement prise en charge au centre hospitalier de Noyal-Pontivy, est activement recherchée. Elle a quitté l'établissement à pied vers 8 heures ce matin et plus aucune nouvelle d'elle depuis. D'après les gendarmes, elle n'a ni moyen de communication, ni moyen de locomotion.

La personne disparue est d'origine réunionnaise, elle a les cheveux longs et bruns, les yeux marrons et mesure environ 1m60. La dernière fois que cette femme de 34 ans a été aperçue, elle portait un haut blanc, un short noir et des sandales.

Toute personne susceptible d'avoir des informations est invitée à se rapprocher de la gendarmerie de Pontivy et à contacter le 02 97 25 00 75 ou à composer le 17.