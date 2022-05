Morbihan : un appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d'une femme de 61 ans

La gendarmerie du Morbihan lance un appel à témoins, ce vendredi soir, en raison d'une disparition inquiétante. Geneviève Maury, 61 ans et domiciliée à Vannes, n'a pas donné signe de vie depuis lundi 9 mai. Elle a été aperçue pour la dernière fois à Saint-Avé et les recherches restent pour l'heure infructueuses.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les gendarmes indiquent que la personne disparue a les cheveux blancs et courts, est de corpulence mince et mesure 1,70 mètres. Elle porte un blouson blanc, un pantalon en jean bleu et pourrait avoir un foulard aux "motifs léopard". Elle se déplacerait à pied. Toute personne qui serait en mesure de fournir des informations est invitée à contacter la gendarmerie de Saint-Avé, au 02 91 53 47 55 ou à composer le 17.