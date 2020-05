Morbihan : un camion transportant 66 000 poussins se couche, la RN 24 bloquée trois heures

La Route nationale 24 a été bloquée jusqu'à 13 heures, ce samedi 23 mai, dans le sens Rennes - Lorient. Vers 8h30, un camion transportant 66 000 poussins s'est renversé et a bloqué la route, au niveau de Baud.

Un accident et beaucoup de perturbations ce samedi 23 mai, sur la voie express dans le Morbihan. Vers 8h30, un camion a terminé sa course dans le fossé, et s'est couché en travers de la route. Le conducteur, un homme de 18 ans a été légèrement blessé.

Ce camion transportait 66 000 poussins, qui ont été récupérés par un autre camion de la même entreprise. Dans l'accident, le réservoir du camion a été arraché et de la fumée a envahi la cabine. La circulation a été coupée vers 10 heures, dans le sens Rennes-Lorient, avant d'être rétablie vers 13 heures.