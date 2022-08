Morbihan : un incident de personne provoque d'importants retards de train sur la ligne Rennes-Quimper

Suite à un accident de personne, le trafic est fortement perturbé entre Rennes et Quimper ce vendredi 5 août. La circulation est interrompue entre Questembert et Vannes dans les deux sens.

Un accident de personne s'est produit vers 14 h 30 ce vendredi 5 août entre Elven et Saint-Nolff communique TER BreizhGo sur son compte Twitter. La circulation a été interrompue dans les deux sens entre les gares de Questembert et Vannes.

Le trafic a été perturbé sur toutes les lignes de TER BreizhGo. Des trains ont été supprimés. Les 450 usagers de la rame concernée par l'incident de personnes vont être évacués du train arrêté en pleine voie pour être transportés à Redon. La circulation sur la ligne entre Redon et Vannes devrait reprendre uniquement vers 21 heures selon le compte Twitter de la compagnie. Les naufragés du rail s'accumulent dans les gares concernées par l'interruption du trafic.

De nombreux trains supprimés © Radio France - Marine Clette

Les voyageurs attendent la reprise du trafic en gare de Vannes © Radio France - Marine Clette

"Je démarrais mon week-end" se désole Cindy. "Heureusement, mes grands-parents vont venir me chercher, mais c'est dommage qu'ils n'aient pas mis en place des bus entre Rennes et Lorient..." ajoute la jeune femme de 21 ans.

Tristan et Peupedje étaient eux dans le train immobilisé sur les rails entre Elven et Saint-Nolff : "On nous a dit que le TER avait percuté quelqu'un. Le train a été immobilisé pendant plus deux heures. On a été acheminés ici (à Vannes, NDLR) en bus, et maintenant on essaie désespérément de trouver un moyen de nous rendre à Quimper." Les deux hommes ont même confectionné un panneau en carton pour faire du stop aux abords de la gare de Vannes.

La circulation devrait reprendre progressivement à 19h entre Vannes et Redon uniquement dans ce sens. Pour plus d'informations sur la reprise du trafic, consultez le compte Twitter de TER BreizhGo ou le site Gares et Connexions.