Morbihan : un livreur de 23 ans meurt, électrocuté en nettoyant son camion près de Pontivy

Un jeune homme de 23 ans est mort vendredi 11 mars, dans la matinée, en effectuant une livraison à Réguiny, entre Pontivy et Josselin dans le Morbihan. Le livreur, originaire des Côtes-d'Armor, a été électrocuté avant de chuter du haut de son camion.

Il était venu livrer des céréales à la minoterie Corouge, à Réguiny, au nord de Locminé, près de Pontivy (Morbihan). Après avoir déchargé son camion-citerne, vers 9h30 ce vendredi, le jeune homme de 23 ans est monté sur le toit pour tenter de le nettoyer, à l'aide d'une lance métallique. Mais l'atmosphère est humide et une ligne à haute tension passe au-dessus du camion.

Touché par un arc électrique à cause de l'humidité ?

Le livreur est électrocuté et chute de son camion dans la foulée. Sa lance a-t-elle touché directement la ligne électrique ou l'humidité a-t-elle créé un arc électrique qui lui a été fatal ? L'enquête, menée par les gendarmes et l'instruction du travail, devra déterminer les causes de sa mort. Originaire des Côtes-d'Armor, près de Guingamp, le livreur a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire devant la minoterie. Les employés, ainsi que les secours, n'ont pas réussi à le réanimer. Une légère coupure de courant a été observée dans les alentours au moment de l'incident.