Morbihan : un miraculé de 17 ans au passage à niveau de Pluneret

Jeudi soir, un jeune homme de 17 ans a franchi à moto le passage à niveau de Pluneret, à côté d'Auray, alors que les barrières étaient baissées. Il a été percuté par un TGV qui circulait entre Vannes et Lorient. Le mineur s'en sort miraculeusement avec une luxation de l'épaule.

A 17 ans, il survit après avoir été percuté par un train. Ce jeudi soir, vers 20h30, au passage à niveau de Pluneret, circule un TGV qui assure la liaison entre Vannes et Lorient. Les barrières du passage à niveau sont baissées. Pourtant, le jeune motard décide de les franchir.

Ce jeune conducteur double d'abord les voitures en enfilade qui attendent devant les barrières fermées. Il roule feux éteints à bord d'une 50 cm3 qui ne nécessite pas de permis moto. Il dépasse les barrières et est percuté par le TGV. Ce dernier circule heureusement sans passager et donc à une allure plus lente.

Convoqué à la gendarmerie

Le trafic ferroviaire est interrompu jusqu'à 21h15. Le jeune homme est pris en charge par les pompiers. Il va bien et a seulement une luxation de l'épaule. Le jeune conducteur sera entendu par les gendarmes pour avoir franchi les barrières du passage à niveau.