Morbihan : une ambulance de pompiers percutée, cinq blessés dont deux graves

Un grave accident ce dimanche soir à Augan, dans le Morbihan. Vers midi, une ambulance de pompier transportant un patient a été percutée par une voiture sur la Départementale 118. On dénombre au total sept victimes. Cinq personnes sont blessées dont deux au pronostic vital engagé.

Augan, France

Il est environ midi ce dimanche quand un véhicule de secours des pompiers de Ploërmel, dans le Morbihan, est percutée par une voiture sur la Départementale 118 à hauteur de la commune d'Augan. C'est suite à une manœuvre visiblement mais on ne connait pas encore les circonstances de cet accident, l'enquête le dira.

Deux blessés avec un pronostic vital engagé

On dénombre au total sept victimes. Deux personnes sont choquées, le conducteur de la voiture et un pompier. Cinq sont blessées dont deux avec un pronostic vital engagé. Il s'agit d'une infirmière et d'un médecin urgentiste qui étaient venu porter secours à un patient sur la commune de Caro, situé à la frontière d'Augan. Ils ont tous les deux été transporté au CHU Pontchaillou à Rennes.

Les circonstances de la manœuvre du véhicule de pompiers doivent être éclaircies par l'enquête. Elle a été confiée à la compagnie de Ploërmel.