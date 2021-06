Morbihan : une boucherie clandestine découverte à Brec'h

L'enquête des gendarmes du Morbihan commence à la suite d'un délit routier constaté début 2020. Les militaires du peloton motorisé de Brec'h découvrent une importante somme d'argent en liquide dans le véhicule. A bord de la fourgonnette frigorifique, ils mettront aussi la main sur des denrées alimentaires. Le conducteur est placé en garde à vue.

Le parquet de Lorient décide alors de poursuivre les investigations dans une boucherie qui s'avère être clandestine. Les gendarmes de la cellule spécialisée dans le travail illégal se mettent sur l'enquête et font des découvertes incroyables. Comme en témoignent les photos prises par les gendarmes, le laboratoire de la boucherie - charcuterie est dans un état d'hygiène déplorable. On y voit de la crasse et de la rouille. Les enquêteurs repèrent également d'importantes sommes d'argent transitant sur une douzaine de comptes bancaires et ils saisissent 35 000 euros en espèces.

Le propriétaire présumé de cet établissement est convoqué devant le tribunal au mois de septembre. Il sera aussi rattrapé par l'URSSAF qui a lancé un rappel sur les taxes non payées depuis des années.