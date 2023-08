Morbihan : une femme de 22 ans mise en examen pour le meurtre de son petit ami à Quiberon

Les faits remontent à dimanche dernier au camping de Kerné à Quiberon. En début de soirée, les gendarmes sont appelés sur place pour une altercation entre un homme et une femme. A leur arrivée, les forces de l'ordre trouvent un homme gisant sur le sol, présentant une plaie au niveau du thorax, une jeune femme agenouillée à ses côtés. Les secours ne parviennent pas à réanimer la victime, dont le décès est rapidement prononcé.

La jeune femme est une saisonnière de 22 ans, qui résidait dans le camping pour la saison avec la victime, indique le Parquet de Lorient. Elle indique aux policiers avoir asséné un coup de couteau à son petit ami, après avoir été menacée et violentée à l'aide d'une paire de ciseaux. Elle et est alors placée en garde à vue, puis conduite quelques heures plus tard à l'Etablissement Publique de Santé Mentale de Caudan.

La mise en cause reconnaît avoir porté le coup de couteau fatal, sans intention de tuer

A l'issue de son hospitalisation, la jeune femme est à nouveau placée en garde à vue dans la soirée du mercredi 2 août. Elle reconnait une nouvelle fois avoir porté le coup de couteau, dont l'autopsie a entre-temps confirmé qu'il était à l'origine du décès de la victime. La saisonnière de 22 ans précise qu**'elle a agi uniquement pour se défendre, sans vouloir donner la mort.**

Présentée à un juge d'instruction, la jeune femme est mise en examen du chef de meurtre sur concubin ce vendredi 4 août indique le Parquet de Lorient, avant d'être placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

Le Parquet qui précise également que la mise en cause - qui reste présumée innocente - encourt comme peine maximale pour ces faits la réclusion criminelle à perpétuité.