Morbihan : une motarde décède après une collision à Saint-Gildas-de-Rhuys

Saint-Gildas-de-Rhuys, France

Cet accident est survenu dans la soirée de samedi. Une première voiture s'arrête dans une voie à double sens, pour tourner sur sa gauche. une autre voiture arrive par derrière et percute le véhicule, et le projette sur la voie opposée. Une moto qui arrivait en sens inverse ne peut éviter la voiture et entre en collision avec celle-ci.

Ses deux occupants, un homme et sa passagère sont projetés. La passagère, âgée de 52 ans est morte sur les lieux du drame. Le conducteur de la moto a lui été gravement blessé.