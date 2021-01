Morbihan : une pirogue chavire au large d'Arradon, les six passagers indemnes

Un important dispositif a été déployé entre Arradon et l'île Piren (Morbihan) après le chavirage d'une pirogue samedi 9 janvier vers 15 heures. Les six occupants, âgés de 49 à 75 ans, sont indemnes.

Il y a eu plus de peur que de mal samedi 9 janvier au large d'Arradon dans le golfe du Morbihan. Une pirogue a chaviré en milieu d'après-midi. Les 6 personnes à bord sont toutes tombées à l'eau, à 7° C, mais elles ont pu prévenir les secours grâce à un téléphone portable. L'homme et les 5 femmes, qui sont restés près de 30 minutes dans l'eau, ont été pris en charge par les pompiers pour hypothermie. Ils sont tous indemnes et ont pu rentrer chez eux.

Un important dispositif a été mis en place par le Cross Etel pour leur venir en aide : un hélicoptère dragon 26 de la sécurité civile, une vedette de la SNSM, mais également un navire à passagers de l'île d'Arz. C'est finalement à bord de la vedette SNSM que les 6 victimes ont pu retrouver la terre vers 15h20.