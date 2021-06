Isère : mort d'un bébé âgé de 3 mois à Morestel, son père mis en examen

Le 30 mai au soir, les secours reçoivent l'appel d'un couple habitant Morestel (Isère). Paniqué, il explique que son bébé âgé de 3 mois ne respire plus. L'enfant, après avoir été réanimé, sera transporté dans le coma à l'hôpital de Bron où il décèdera le 2 juin, comme l'a révélé Le Dauphiné Libéré.

Syndrome du bébé secoué

Dans un premier temps, les médecins pensent à la mort subite du nourrisson, mais des examens plus approfondis révèlent des lésions neurologiques qui évoquent plutôt la thèse du syndrome du bébé secoué. Un signalement est alors adressé au parquet de Bourgoin qui se dessaisit au profit de celui de Grenoble.

La mère mise hors de cause, le père mis en examen

Les parents ont été placés en garde a vue, la mère a été rapidement mise hors de cause et relâchée. Le père, lui, a vu sa garde à vue prolongée de 24 heures. Cet homme de 40 ans, sans casier judiciaire et intérimaire de profession, aurait reconnu devant les gendarmes, s'être un peu énervé quand son enfant pleurait mais il a nié toute violence. Lors de sa présentation au juge d'instruction, le père a été mis en examen pour coups mortels par ascendant sur mineur de 15 ans. Le parquet avait requis son incarcération, mais le juge des libertés et de la détention a décidé son placement sous contrôle judiciaire, assorti d'une mesure d'éloignement du domicile conjugal.