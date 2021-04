Morestel : une rixe entre une trentaine de jeunes devant le collège, trois blessés

Une trentaine de jeunes se sont rassemblés dimanche soir vers 18 heures à Morestel (Isère), devant le collège Auguste-Ravier à Morestel (Isère). Ce sont des bandes rivales qui s'étaient donné rendez-vous pour en découdre à mains nues. Le bilan aurait pu être plus lourd, on ne compte fort heureusement que trois personnes légèrement bléssées.

Les gendarmes de La Tour-du-Pin et de Crey-Malville sont intervenus rapidement. En tout, onze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dont six mineurs. Une arme de poing a aussi été retrouvée dans le coffre d'une voiture.