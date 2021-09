Morlaix : les locaux du Rugby club vandalisés, des croix gammées découvertes à proximité

Les locaux du Rugby club du pays de Morlaix ont été dégradés dans la nuit de jeudi à vendredi 10 septembre. C'est en brisant une fenêtre que la ou les personnes se sont introduites à l'intérieur de l'Algeco, qui sert de club-house et de bâtiment administratif. Les services techniques de la ville ont découvert les dégâts vendredi matin.

"Ils ont tout cassé à l'intérieur, et déversé des pots de peinture partout. Il y avait aussi du sang un peu partout, ils ont dû se couper en cassant la fenêtre pour entrer", témoigne le coprésident du club, Philippe Salou. L'ordinateur et l'imprimante du club sont inutilisables, et quelques vêtements ont été volés. Le club a porté plainte pour vol avec effraction.

Des croix gammées découvertes

Des croix gammées ont également été découvertes sur un bâtiment abandonné, situé derrière les locaux du club. Selon Philippe Salou, elles ont été tracées "à l'aide de bombes de peinture fluo dérobées dans le local".

"On avait déjà eu des visites, des personnes qui cherchaient des bière ou du vin qu'on conserve au local. Mais à ce point-là, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé", souffle le dirigeant. La police de Morlaix, en charge de l'enquête, est venue plusieurs fois sur les lieux. "On a ensuite mobilisé tous les bénévoles pour tout remettre en état. Finalement, ça nous a soudés encore plus", conclut Philippe Salou.