Mort d'Adama Traoré : la famille demande la nullité de l'expertise médicale qui disculpe les gendarmes

L'avocat de la famille d'Adama Traoré demande la nullité de l'expertise médicale qui disculpe les gendarmes dans la mort du jeune homme,a appris France Info ce lundi 15 juin. Selon maître Yassine Bouzrou, ce rapport n'a pas été réalisé dans le cadre légal puisqu'un médecin aurait été sollicité alors que son nom n’apparaît pas dans la procédure.

La famille d'Adama Traoré reproche aux trois médecins qui ont conduit cette expertise de ne pas avoir précisé, dans le premier rapport d’expertise rendu aux juges, qu’ils avaient sollicité l’avis d’un cardiologue nîmois. Un oubli qui n’est pas conforme à la loi selon Me Yassine Bouzrou puisque l’article 166 du code de procédure pénal stipule que "les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés".

La participation clandestine d'un médecin, qui serait cardiologue, arrive opportunément. Elle vise à donner plus de valeur à une expertise qui a été clairement contestée par l'expertise indépendante versée à la procédure par les parties civiles" - Maître Yassine Bouzrou à Franceinfo

Dans ce rapport daté du 25 mai, les experts concluaient que la mort du jeune homme ne faisait pas suite à "une asphyxie positionnelle" mais à un oedème cargiogénique". Des conclusions critiquées par la partie civile, qui a immédiatement demandé une contre-expertise indépendante. Celle-ci conclut que la cause unique de la mort d'Adama Traoré il y a 4 ans à Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) est due à une une asphyxie positionnelle.

Rodolphe Bosselut, avocat de deux des gendarmes placés sous le statut de témoin assisté, n'a pas souhaité faire de commentaire sur cette requête de la partie civile.