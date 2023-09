Mort d'Adama Traoré : le non-lieu prononcé pour les trois gendarmes impliqués dans son interpellation

La sœur de la victime, Assa Traoré, a créé en 2016 un "Comité vérité et justice pour Adama"

La justice a prononcé un non-lieu en faveur des trois gendarmes impliqués dans l'affaire Adama Traoré, selon une ordonnance des juges d'instruction à laquelle nos confrères de franceinfo ont eu accès. Ce jeune homme noir de 24 ans est mort en juillet 2016 à Persan (Val-d'Oise), il avait été interpellé à Beaumont-sur-Oise après avoir refusé de se soustraire à un contrôle d'identité. L'avocat de la famille Traoré va faire appel de cette décision.

"Aucune trace de violences ayant contribué au décès", selon cette ordonnance

Cette décision était attendue, puisque les trois gendarmes interpellateurs n'avaient jamais été mis en examen dans cette affaire, mais seulement placés sous le statut de témoin assisté en novembre 2018. Le mercredi 26 juillet, le parquet avait requis le non-lieu à l'encontre des trois gendarmes.

"Aucune trace de violences ayant contribué au décès d'Adama Traoré n'a été notée lors des autopsies et des expertises de synthèses", est-il écrit dans cette ordonnance de non-lieu.

L'avocat de la famille dénonce de "graves violations du droit"

Dans un communiqué partagé sur Instagram, l'avocat de la famille Traoré, Me Yassine Bouzrou annonce qu'il va faire appel de cette décision. Selon lui, "Cette ordonnance de non-lieu contient des contradictions, des incohérences et de graves violations du droit déshonore l'institution judiciaire (...) Les juges se contredisent eux mêmes dans leur décision et violent la loi afin d'exonérer les gendarmes."

"Pour toutes ces raisons, nous allons interjeter appel de cette décision afin que la Cour d'appel puisse appliquer le droit dans cette affaire en renvoyant les gendarmes devant une juridiction de jugement", poursuit-il.

Dans un communiqué, Mes Rodolphe Bosselut, Sandra Chirac-Kollarik et Pascal Rouiller, qui défendent les trois gendarmes impliqués dans l'interpellation, ont au contraire salué une décision "logique et conforme à la réalité" quant au "caractère légitime et proportionné de l'interpellation d'Adama Traoré".

Au mois de juin, la Défenseure des droits avait demandé des "poursuites disciplinaires" contre les trois gendarmes ainsi qu'un quatrième, un adjudant-chef, présent à la caserne de Persan. Dans son rapport, Claire Hédon avait souligné une série de "manquements" dans les soins qui ont suivi l'interpellation juste avant sa mort.