Mort d'Adama Traoré : non-lieu requis par le parquet de Paris

Après une longue bataille judiciaire, le parquet de Paris a requis ce mercredi un non-lieu dans l'affaire Adama Traoré. Ce jeune homme noir de 24 ans est mort en juillet 2016 à Persan (Val-d'Oise). Il avait été interpellé à Beaumont-sur-Oise après avoir refusé de se soustraire à un contrôle d'identité. La décision finale sur un éventuel non-lieu ou une relance des investigations revient désormais aux juges d'instruction en charge du dossier.

Ce 19 juillet 2016, Adama Traoré est arrêté peu après au domicile d'un particulier où il s'était réfugié et fait l'objet d'un plaquage ventral, selon les témoignages des trois gendarmes. Après avoir dit qu'il a "du mal à respirer", il fait un malaise et urine sur lui durant le trajet vers la gendarmerie de Persan (Val-d'Oise). Il est mort peu avant 20h dans la cour de la caserne.

Une affaire symbole des violences policières pour ses proches

Fin 2018, les trois gendarmes sont placés sous le statut de témoin assisté pour non-assistance à personne en péril. D'après la dernière expertise judiciaire en 2021, le décès est attribué à "un coup de chaleur", qui n'aurait toutefois "probablement pas" été mortel sans l'interpellation des gendarmes. Lors de l'enquête, jamais personne n'a été mis en examen. "Plus de six années d'investigations ont établi l'absence de toute violence de la part de nos clients", estiment les avocats des gendarmes, Rodolphe Bosselut, Pascal Rouiller et Sandra Chirac Kollaric.

La sœur de la victime, Assa Traoré, a créé en 2016 un "Comité vérité et justice pour Adama" et reçoit le soutien d'associations, d'hommes politiques de gauche. Les proches du jeune homme tiennent les militaires pour responsables de sa mort et ont fait de son décès une affaire symbole de la lutte contre les violences policières et le racisme.