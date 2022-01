Trois ans et demi après la mort d'Alexis à Domeyrot, le procès s'ouvre ce lundi 17 janvier devant les assises de la Creuse. Le corps de ce jeune de 20 ans a été retrouvé fin août 2018. Son père et un ami d'une soixantaine d'années sont jugés pour meurtre.

Mort d'Alexis à Domeyrot : son père et un ami jugés pour meurtre aux assises de la Creuse

Qui a tué Alexis et pourquoi ? C'est la question qui va occuper la cour d'assises de la Creuse pendant une semaine. Le procès des meurtriers présumés de ce jeune de 20 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé par des éboueurs fin août 218 à Domeyrot, démarre lundi 17 janvier.

Sur le banc des accusés, deux hommes : son père et un ami d'une soixantaine d'années. Le premier est jugé pour meurtre, le deuxième pour meurtre en récidive, puisqu'il a déjà été condamné à douze ans de prison en 2006 pour le meurtre de sa voisine.

Après la découverte du corps, l'autopsie a révélé qu'Alexis avait bien été tué. Il avait passé sa dernière soirée - visiblement alcoolisée - avec son père chez cet ami sexagénaire dans sa maison du hameau de Beaufaix. C'est devant la maison de cette connaissance, à quelques mètres de la porte d'entrée, que le corps a été retrouvé.

Le père et cet habitant de Beaufaix sont passés du statut de témoins à celui de suspect en l'espace de quelques semaines. A l'époque, les deux hommes niaient les faits en bloc et racontaient deux versions différentes du déroulement de la soirée. Le père affirmait qu'il était reparti seul, sans son fils. Le sexagénaire soutenait au contraire qu'Alexis et son père étaient repartis ensemble.

Le verdict est attendu vendredi 21 janvier.