Mort d'Ali sur le parking des Atlantes : le procès aux assises d'Indre-et-Loire débutera le 22 novembre

On savait qu'il y aurait un procès aux assises dans ce drame survenu en 2018 sur le parking des Atlantes, on en connaît désormais la date. Les deux auteurs présumés - deux frères âgés de 21 et 24 ans - seront jugés du 22 au 25 novembre 2021 pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner commises en réunion". Ils sont accusés d'avoir, en septembre 2018, violemment frappé Ali Unlu devant ses enfants pour une simple place de parking au centre commercial des Atlantes, à St-Pierre-des-Corps. La victime, chauffeur de bus chez Fil Bleu, était tombée dans le coma avant de décéder deux jours plus tard à l'hôpital.

à lire aussi Saint-Pierre-des-Corps : le chauffeur de bus frappé pour une place de parking est décédé

L'un des deux accusés sera défendu par un ténor du barreau, maître Franck Berton, avocat au bareau de Lille, connu pour avoir défendu Florence Cassez ainsi que certains des acquittés du procès d'Outreau, aux côtés d'un certain... Eric Dupont-Moretti, actuel ministre de la Justice.