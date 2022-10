Mort d'Alisha : deux adolescents condamnés à 13 et 10 ans de prison pour assassinat et meurtre

Un jeune homme de 17 ans et une jeune fille de 16 ans ont été condamnés lundi respectivement à 13 et 10 ans de prison pour l'assassinat et le meurtre d'Alisha, une collégienne de 14 ans frappée puis jetée dans la Seine à Argenteuil, en mars 2021.