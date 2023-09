Mort d'Allan, docker au Havre : 10 ans de prison requis contre les organisateurs présumés de l'enlèvement

Au terme de trois jours de procès devant la chambre correctionnelle de la Jirs (Juridiction interrégionale spécialisée) de Lille, des peines de 10 ans de prison, avec mandat de dépôt ont été requises contre deux prévenus pour "association de malfaiteurs". Ces deux Havrais sont jugés pour leur participation présumée à la préparation de l'enlèvement d'Allan Affagard. Le 12 juin 2020, le docker de 39 ans a été enlevé, roué de coups, et retrouvé mort sur le parking d'une école de Montivilliers , dans l'agglomération havraise.

"Des peines exemplaires"

Ce jeudi, le parquet de la Jirs a recquis des peines de 10 ans de prison, avec mandat de dépôt, ainsi que cinq ans d'interdiction de circuler en Seine-Maritime pour les deux prévenus pour "association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes et des délits punis de dix ans d'emprisonnement".

Le premier, un Havrais de 35 ans, est soupçonné d'avoir hébergé la Clio blanche ayant servi à l'enlèvement d'Allan Affagard, et qui avait été retrouvée brûlée à moins d'un kilomètre du corps du docker. Il aurait aussi eu en sa possession un Iphone 6 S Rose, qui a servi la nuit du crime, et qui a été retrouvé des mois plus tard dans les mains de sa nièce. Il a déjà été condamné pour "association de malfaiteurs" (mais il n'est pas en récidive, car la peine a été prononcée après la mort d'Allan Affagard). Il purge actuellement une peine pour "enlèvement et séquestration".

Le second, Havrais de 33 ans, est soupçonné d'avoir possédé un routeur ayant servi à dissimuler les déplacements des ravisseurs. Il est en état de récidive légale, déjà condamné pour association de malfaiteurs.

Le parquet a insisté sur le caractère "exemplaire" des peines requises. Soulignant le retentissement local, régional et national de la mort d'Allan Affagard. Depuis juin 2020, trois marches blanches ont été organisées, la semaine dernière, encore 4.000 personnes étaient réunies au Hav re.

Le jugement sera rendu le 12 octobre prochain.

L'"engrenage" du trafic de drogue au Havre

En introduction de ses réquisitions, la Procureure adjointe a rappelé le contexte de hausse "exponentielle" du trafic de drogue au Havre, premier port français, cinquième port nord-européen. Alors que 2 tonnes de cocaïne étaient saisies au Havre en 2020 , en 2022, 12 tonnes ont été saisies.

La magistrate a indiqué qu'un quart des affaires de la Jirs (Juridiction interrégionale spécialisée dans le trafic de drogue des régions Normandie et Hauts-de-France) concerne du trafic de drogue au Havre, six depuis janvier dernier, notamment. Elle a insisté sur l'"engrenage" dans lequel étaient jetés les ouvriers dockers du port du Havre.