Mort d'Allan, docker du port du Havre : une marche blanche réunit près de 4.000 personnes

"Allan, Justice", ont scandé en cœur les milliers de personnes réunies. La famille d'Allan Affagard, des dockers, des portuaires mais aussi des anonymes, 3.960 personnes ont défilé dans les rues du Havre ce jeudi matin pour une marche blanche à la mémoire du docker, retrouvé mort sur le parking d'une école de Montivilliers, le 12 juin 2020 . Alors que le procès de trois de ses kidnappeurs présumés s'ouvre lundi au Tribunal correctionnel de Lille.

Vers 10 heures, le cortège s'est élancé depuis le foyer des dockers, quartier de l'Eure, la famille en tête. Dans la foule, des tee-shirts noirs avec le visages d'Allan, des chasubles rouges aux couleurs de la CGT des ports et docks et de nombreuses pancartes : "détruits de douleur mais assoifés de Justice", "Allan, un homme de cœur".

Le cortège s'est ensuite dirigé vers le palais de Justice, où la mère d'Allan a pris la parole. "Dans quatre jours se tiendra le procès que nous redoutons tous, a rappelé Danièle. Un procès jugé seulement en correctionnelle". Car la mère d'Allan le rappelle, dans cette affaire, les hommes poursuivis ont gardé le silence depuis trois ans. Après un discours très émouvant, la foule a scandé "Allan, Justice".

Un procès pour l'enlèvement, mais pas le meurtre

Dès lundi, un nouveau procès s'ouvre au Tribunal correctionnel de Lille pour "association de malfaiteurs en vue vue de commettre des crimes et des délits punis de dix ans d'emprisonnement", rappelle l'avocate des parents et de la soeur d'Allan Mirya Le Petit. Trois hommes sont jugés pour l'organisation de l'enlèvement d'Allan Affagard, en juin 2020, mais pas pour sa mort.

Allan Affagard avait été enlevé par trois hommes encagoulés, alors qu'il sortait d'une soirée chez des proches. Il avait été roué de coups, son corps avait été retrouvé au petit matin sur le parking d'une école de Montivilliers le 12 juin 2020. Une information judiciaire avait été ouverte le 18 juin 2020 pour "enlèvement suivi de mort en bande organisée".

Il y a deux ans, une dizaine de personnes, liées au trafic de cocaïne ont été placés en garde à vue. Trois ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes et des délits punis de dix ans d'emprisonnement". Deux d'entre eux sont toujours en détention provisoire.

Les trafiquants de drogue déjà condamnés

En février dernier, six hommes ont été condamnés à des peines de 10 à 20 ans de réclusion criminelle aux assises du Nord à Douai , notamment pour importation et trafic de stupéfiants en bande organisée, et association de malfaiteurs, sur quelques mois de l'année 2017. Une affaire dans laquelle Allan Affagard aurait pû comparaître, mais qui a été bouclé après son décès.