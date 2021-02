Mort d'Allan Lambin au commissariat de Saint-Malo : son père estime que l'enquête n'avance pas

Depuis la mort de son fils, Franck Lambin ne sort plus de chez lui, prostré, les yeux rivés sur sa télé, il est assis sur son canapé au milieu de dizaines de photos de son fils. Pour Franck Lambin, tout s'est arrêté le 9 février 2018. Ce soir-là, Franck et son fils rejoignent des amis après un tournoi de billard. Ils empruntent une petite route, il fait nuit noire. Sur les feuilles humides, la voiture glisse, et finit dans un fossé, même s'ils roulent à faible allure. "Quelqu'un a appelé les secours. Les pompiers et les policiers sont arrivés", raconte Franck. Comme les témoins, des amis de la victime présents, Franck décrit des policiers "arrogants", _"ils sont arrivés comme des cow-boys_".

"Allan a crié trois fois, puis il était comme sonné" - Franck Lambin

Très vite le ton monte "mon fils avait bu deux ou trois bières dans la journée ne savait pas s'il était positif. Il a ouvert une une canette de bière devant les policiers. Ont-ils pris cela comme une provocation ?" s'interroge Franck. Les esprits s'échauffent. L'un des policiers aurait alors porté un coup de genou au thorax du jeune homme. Les amis présents et Franck Lambin affirment qu'Allan a alors crié par trois fois. "Ensuite, mon fils n'était plus vraiment lui, il était comme sonné" ajoute Franck.

Allan fait un malaise en cellule à Saint-Malo

Allan est alors transporté au commissariat de Saint-Malo où il est placé en garde à vue. C'est là qu'il sera déclaré mort, plusieurs heures plus tard. L'avocate de Franck Lambin a demandé à avoir accès aux images de vidéosurveillance de la cellule d'Allan. Après plusieurs mois d'attente, Maître Hélène Laudic Baron a pu les visionner en août dernier. "Mon avocate m'a dit qu'on voyait Allan allongé, les bras serrés. A un moment, il s'est levé et a fait un malaise, et a chuté de tout son poids." Deux heures plus tard, une équipe médicale a tenté de le ranimer, en vain.

L'autopsie révèle que si les secours avaient été avertis plus tôt, Allan aurait pu être sauvé.

"Sur la fiche de surveillance que les policiers sont tenus de remplir, il est écrit tous les quarts d'heure - RAS. On pense que cette fiche a été remplie a postériori", estime l'avocate. Selon elle, "l'autopsie révèle que si les secours avaient été avertis plus tôt, Allan aurait pu être sauvé". Franck Lambin nourrit aujourd'hui beaucoup de colère, et il espère que la contre-expertise médicale qu'il réclame depuis des mois sera enfin réalisée. _"Depuis les faits, il y a eu cinq juges sur notre dossier, l'enquête n'avance pas"_, ajoute Franck Lambin. Le procureur de la république de Rennes assure comprendre l'impatience de Franck Lambin et confirme que cette contre-expertise médicale doit bien avoir lieu.

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire et omission de porter secours. "Des policiers de Saint-Malo auraient déjà dû être mis en examen dans ce dossier", estime Maitre Laudic Baron. "_Je veux seulement savoir ce qui a provoqué la mort de son fils. Pourquoi il a eu le sternum cassé ? Je veux que la justice reconnaisse qu'il y a eu violence policière"_, lance Franck Lambin.