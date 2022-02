Mort d'Allan Lambin : trois ans après, son père va déposer des fleurs devant le commissariat de Saint-Malo

"Je tiens le coup parce que je suis bien entouré et que je suis bourré de médicaments", se désole Franck, le père d'Allan Lambin. Il y a trois ans, le jeune homme mourrait dans sa cellule du commissariat de Saint-Malo.

Ce mercredi 9 février, son père va déposer une gerbe devant le bâtiment, "là où tu es entré vivant et où tu n'es jamais ressorti sur tes jambes", à l'issue d'une marche depuis l'esplanade Saint-Vincent.

Attente des contre-expertises

"Ça n'avance pas, on attend toujours les expertises", poursuit-il. Les contre-expertises devaient être rendues avant le 31 décembre 2021 mais aujourd'hui, toujours rien.

"On a écrit, il y a une dizaine de jours avec M.Lambin, un courrier un peu énergique au juge d'instruction [en charge du dossier] et on m'a répondu que je devais être bien placé pour connaître les difficultés des moyens de la justice, révèle son avocate, Maître Hélène Laudic-Baron. On ne sait pas si cela va prendre quatre mois de plus, six mois de plus..."

Je pense que la justice ne se rend pas compte de la situation dans laquelle il est.

- Maître Hélène Laudic-Baron

"C'est un homme qui est totalement anéanti, il n'a plus d'activité professionnelle, sa société a été liquidée, c'est la déchéance la plus complète, continue-t-elle. Je pense que la justice ne se rend pas compte de la situation dans laquelle il est."

Franck Lambin voit, lui, une raison à la lenteur de la procédure : "je pense qu'il y a des pressions, on est sur un dossier très sensible".