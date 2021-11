Mort d'Amadou Koumé en 2015 : trois policiers renvoyés en procès pour homicide involontaire

Ils auraient fait preuve de "négligences" et "maladresse" et sont renvoyés pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Paris à la suite d'une interpellation, avec une clé d'étranglement, qui a conduit à la mort d'un homme noir, Amadou Koumé, en 2015, gare du Nord.

Trois policiers sont renvoyés en procès à Paris pour homicide involontaire après la mort d'Amadou Koumé en 2015, lors de son interpellation. Dans l'ordonnance de renvoi consultée par l'AFP, la juge d'instruction relève "le manque de discernement" des fonctionnaires qui l'ont maintenu au sol pendant plus de six minutes sur le ventre, mains menottées dans le dos, dans un bar près de la gare du Nord alors qu'il "ne présentait plus aucun danger pour autrui".

Il a succombé à un "œdème pulmonaire"

Le décès a été constaté dans la nuit du 5 au 6 mars 2015. Finalement, l'expertise médicale a conclu que ce père de famille de 33 ans a succombé à un "œdème pulmonaire" causé par "l'association d'une asphyxie mécanique lente et d'une intoxication à la cocaïne". Elle ajoutait que la clé d'étranglement et son immobilisation au sol avait pu participer à la survenue de l'asphyxie.

Une clé d'étranglement de deux minutes

Alors qu'un premier équipage de policiers n'était pas parvenu à maîtriser Amadou Koumé, un policier de la brigade anticriminalité était venu en soutien, en procédant à une clé d'étranglement pendant deux minutes. Il est donc mis en examen pour la qualification criminelle de "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Cette technique d'interpellation controversée n'est d'ailleurs plus enseignée aux policiers depuis juillet dernier, remplacée par trois autres techniques.

Il est reproché aux trois policiers de ne pas avoir vérifié l'état de santé de l'homme interpellé. Ils sont ainsi estimé responsables de "manquements" qui ont conduit au décès.

En novembre 2015, l'enquête préliminaire menée par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) s'était conclue par un classement sans suite. Mais un recours de la famille, qui réclamait un procès aux assises, avait entraîné la réouverture des investigations.