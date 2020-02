Mort d'Arthur Noyer : l'assassinat n'est pas retenu par le parquet de Chambéry

Le parquet de Chambéry a requis en début de semaine le renvoi de Nordahl Lelandais devant la cour d'assises de la Savoie pour meurtre dans l'affaire Arthur Noyer, et non plus assassinat. Si le juge d'instruction suit le parquet, Nordahl Lelandais n'encourt plus la perpétuité dans ce dossier.