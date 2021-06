Mort d'Aurélie à Douai : son compagnon est mis en examen pour homicide volontaire

Le Procureur de la République de Douai, Frédéric Teillet a donné une conférence de presse ce mercredi 2 juin après la mort d'Aurélie, dans la nuit de dimanche à lundi. La jeune femme est décédée dans la résidence Gayant à Douai. Son conjoint suspecté d’avoir tué Aurélie est mis en examen pour homicide volontaireet a été placé en détention provisoire. Une enquête est ouverte.

Un traumatisme crânien et des hématomes sur l'ensemble du corps

Quelques heures avant la mort d'Aurélie, les policiers interviennent une première fois dans la résidence pour un différent entre le suspect Karim et une voisine, comme l'explique le Procureur de la République de Douai : "Le 30 mai, vers 18h30, les services de police interviennent une première fois pour un différent entre Karim et une voisine de son immeuble. Sur place, l'attention des effectifs de police est attirée par la présence parmi les témoins d'Aurélie, concubine de Karim. Aurélie présente un hématome à l’œil et semble sous l'effet de l'alcool tout comme Karim. Les fonctionnaires de police l'interrogent sur les causes de cette blessure et lui proposent une assistance. Aurélie conteste avoir été victime de violence et refuse toute assistance de la police secours. Le différent entre voisins étant réglé, la police quitte les lieux."

Après le départ des effectifs de police, des témoins font part de cris et d'insultes durant la soirée venant du domicile de Karim mais la police n'est pas avertie. Vers 5h30, un passant est interpellé par Karim qui lui demande d'appeler les secours parce que, dit il, sa concubine aurait fait un coma éthylique. C'est ce passant qui déclenche l'arrivée des secours à la demande de Karim B-A, les secours qui, quand ils interviennent sur les lieux, ne pourront que constater le décès d'Aurélie.

Selon le Procureur de Douai, dans l'appartement de Karim sont visibles de nombreuses traces de sang : "Le corps d'Aurélie, dénudé, présente de nombreuses traces de violence. Les fonctionnaires de police interpellent Karim, resté sur les lieux. Il est placé en garde à vue pour homicide volontaire. L'autopsie est en cours actuellement. Un examen du corps a pu être réalisé par un médecin légiste qui a constaté de multiples ecchymoses sur l'ensemble du corps et notamment sur des zones dites de défense. Un traumatisme crânien sévère, avec un probable usage d'une arme contondant. Karim, bien entendu, conteste avoir commis toute violence à l'encontre d'Aurélie."

Le conjoint Karim conteste toute violence à l'encontre d'Aurélie

D'après la version de Karim, sa concubine est entrée dans une crise de violence envers elle-même : "Sous l'effet de l'alcool, elle est entrée en crise de violence contre elle-même. Comme elle le fait de façon récurrente, cherchant des médicaments, se tapant la tête et l'ensemble du corps sur tout support à sa disposition pour, dit-il, se blesser et rejoindre son père, décédé il y a quelque temps. Il affirme avoir tenté de l'en dissuader, l'en empêcher, mais en vain. Sa compagne s'étant enfermée dans la salle de bains, il aurait dû enfoncer la porte de celle-ci pour lui porter secours."

Toutefois, compte tenu des constatations du médecin légiste et des constatations sur les lieux de l'appartement, des projections de sang sur les murs de la salle de bains, le parquet a ouvert une information judiciaire contre Karim B du chef d'homicide volontaire par conjoint. Il est actuellement en détention provisoire et mis en examen pour homicide volontaire par conjoint.

Est-ce qu'il y a eu des failles du côté de la police ou de la justice?

Pour le Procureur de la République de Douai, il est encore trop tôt pour le déterminer : "Nous sommes au début des investigations et du retour d'expériences. Je rappelle que cette prise en compte de la parole d'Aurélie a été rendu complexe par son attitude qui était de ne pas répondre aux sollicitations de la police pour permettre la poursuite des investigations d'une part ni-même aux sollicitations des associations d'aides aux victimes. Nous avons un dispositif à Douai le dispositif d'évaluation des victimes qui a pour but de prendre contact avec les victimes. L'association a été saisi et a tenté d'entrer en contact avec Aurélie mais cela n'a pas pu faire progresser les choses. Nous sommes au début de ce retour mais je ne vois pas à l'heure actuelle de problèmes dans la gestion de ces plaintes."

S'agissant de la situation pénale de Karim B., son casier judiciaire porte mention de 12 condamnations entre novembre 2004 et février 2019 pour divers types d'infractions, notamment des vols, des outrages, des dégradations, des menaces et des violences. Le Procureur de Douai a indiqué qu'aucune de ces condamnations ne porte sur des violences conjugales.

Karim avait déjà été poursuivi en novembre 2018 pour des faits de menaces, d'outrage et de dégradation au préjudice d'autres personnes, mais également pour des violences à l'encontre d'Aurélie. Le tribunal correctionnel de Douai a condamné Karim B. à la peine de huit mois d'emprisonnement, mais l'a relaxé des violences conjugales au bénéfice du doute. Aurélie, elle, était en effet revenue sur ces accusations et Karim B. A contesté les faits. Au moment des faits, Karim B était porteur d'un bracelet électronique. Il ne s'agit pas d'un bracelet anti-rapprochement, ce dispositif qui suppose une interdiction d'entrer en contact entre l'auteur et la victime.

En 2019, Aurélie L. a déposé deux plaintes pour des menaces de mort. Une première plainte en octobre 2019 a été "classée sans suite" notamment parce qu'elle n'avait pas répondu aux convocations des enquêteurs et que l'un de ses proches "a attesté de son alcoolisme qui la rendait violente envers Karim B.A". La victime avait à nouveau porté plainte le 5 mai "pour des menaces de mort par téléphone", mais là aussi sans répondre aux convocations des enquêteurs.