Mort d'Aurian : le témoignage de sa mère avant la marche silencieuse de samedi

La maman d’Aurian, cet adolescent de 16 ans retrouvé mort samedi dernier dans le Canal de Briare à Montcresson, s’exprime pour la première fois.

Corinne Chaves fait face. Une semaine après la découverte du corps sans vie d'Aurian, la mère du jeune homme reste digne dans la douleur. Pas de haine, pas d’esprit de vengeance, mais l’envie de savoir ce qu’il s’est passé. Pour l’instant, les enquêteurs sont muets, mais une information judiciaire a été ouverte pour meurtre. L’autopsie du corps d’Aurian a été pratiquée mardi. Pourtant, le juge d’instruction n’a pas souhaité rendre public les résultats. Corinne Chaves souffre de ce silence, mais plus encore de ne pouvoir célébrer des obsèques, car le corps ne lui a toujours pas été rendu.

Ne pas savoir quand on va me restituer le corps d'Aurian, c'est difficile." - Corinne Chaves, la mère d'Aurian.

"Savoir qu'il est tout seul là-bas, dans un endroit où il fait froid, j'en ai des frissons. Ça me glace à l'intérieur", confie la mère d'Aurian. L'adolescent de 16 ans n'avait plus donné signe de vie depuis le 31 janvier dernier. Sa mère, par ailleurs conseillère municipale à Château-Renard, a annoncé la tenue d'une marche blanche samedi matin. Elle souhaite qu’elle se déroule dans le calme et la plus grande dignité.

A Château-Renard, Aurian était surtout connu pour ses actes de petite délinquance, mais sa disparition avait suscité l'émoi dans le village. Cent personnes avaient participé à une journée de recherche le 23 février dernier, pour le retrouver. Mais cela n'avait rien donné. "Beaucoup l'ont ressenti en se disant 'c'est quand même un jeune', confie le maire Marc Bénédic. Et même s'il est comme ça, ça a touché les parents."

La marche silencieuse pour Aurian est organisée samedi à 10h. Le cortège partira de la place de la mairie à Château-Renard. Corinne Chaves appelle "à venir avec l'esprit en paix. La justice fera son travail pour le reste."