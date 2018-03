Courtenay, France

Ce mardi 27 mars, à Courtenay, la justice a organisé une reconstitution dans l'affaire du meurtre d'Aurian. Ce jeune de 16 ans, originaire de Château Renard avait disparu le 31 janvier 2017. Son corps avait été retrouvé le 11 mars au matin dans le canal de Briare à Moncresson, près du Lavoir. L’adolescent avait été tué d'un coup de fusil dans le ventre.

3 suspects étaient présents à la reconstitution

Les principaux suspects dans cette affaire ont été conduits dans une maison à Courtenay, entourés par les gendarmes. Deux prévenus arrêtés en octobre dernier et un 3ème, c’est une information France Bleu Orléans, arrêté un mois plus tard et lui aussi mise en examen. Le médecin légiste et l'expert en balistique étaient également sur les lieux de la reconstitution.

De nombreuses zones d'ombre

S’il faut désormais attendre les rapports du médecin légiste et de l’expert en balistique, une chose est sûre, beaucoup de zones d’ombres entourent encore cette affaire. Les coups de feu sur Aurian ont-ils été portés dans cette maison à Courtenay ? Techniquement, rien ne le prouve pour l’instant même si les prévenus l’affirme. Le jeune adolescent était-il déjà mort ou encore en vie quand il a été transporté en voiture puis jeté dans le canal de Briare ? La question, là non plus, n’a toujours pas de réponse. S’agit-il d’un accident ou de tirs intentionnels, là encore les enquêteurs n’ont pas pu jusqu’à présent le déterminer.

Des versions de la soirée très différentes

Deux prévenus âgés de 22 et 23 ans, arrêtés et mises en examen pour homicide volontaire, dissimulation de preuves et recel de crime, et placés en détention provisoire en octobre dernier ont des versions de la soirée qui divergent mais ils continuent en revanche de charger le frère de l’un d’entre-eux. C’est ce frère qui aurait tiré, mais il est difficile de prouver le contraire, l’homme est décédé depuis d’une overdose. Ce qui rend l'enquête très compliquée.

Une troisième personne mise en examen dans cette affaire

Un 3ème homme, plus âgé, 48 ans a été mis en examen en décembre dernier pour non-dénonciation de crime et non-assistance à personne en danger. Quant à l’arme du crime, elle n’a toujours pas été retrouvée.