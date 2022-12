Mort d'Aymen à Montpellier : la communauté gitane appelle au calme et demande au chauffard de se rendre

"On ne veut pas de guerre, on veut apaiser la situation." Le représentant de la communauté gitane à Montpellier en appelle au calme. Fernand Maraval, surnommé Yaka redoute des représailles après la mort du jeune Aymen à Montpellier. L'adolescent a été percuté et tué par un chauffard qui a pris la fuite mercredi soir, après le match France-Maroc en Coupe du Monde de football.

La communauté gitane a peur de voir se reproduire ce qu'il s'est passé jeudi soir dans les quartiers de la Mosson et du Petit Bard à Montpellier. L'appartement d'une personne soupçonnée d'être en lien avec le chauffard a été saccagé. Il y a aussi eu des barrages de poubelles en feu.

Un groupe de la communauté gitane reçu en Préfecture

Un groupe de la communauté gitane a été reçu ce vendredi à la Préfecture de l'Hérault. Dont son représentant à Montpellier. Fernand Maraval, surnommé Yaka, a demandé plus de protection policière. "On compatit avec les parents. Mais on ne veut pas qu'il y ait des débordements. On ne peut pas se faire la guerre parce qu'un petit a fait une connerie." Yaka dit ne pas connaitre le chauffard et souhaiter "que le jeune se rende à la police et qu'il explique ce qu'il s'est passé."

Suite à cet entretien, le Préfet de l'Hérault a lancé un appel au calme et à l'apaisement. Comme le maire de Montpellier, ce vendredi matin à l'hommage rendu à Aymen dans son collège. Hugues Moutouh a annoncé le déploiement de 160 CRS et gendarmes à Montpellier ce week-end. Ainsi que plusieurs brigades anti-criminalité. De sorte à assurer la sécurité de tous et éviter de nouvelles violences.