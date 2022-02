Mort d'Enzo à Dijon : le chauffard échappe à la prison ferme mais il devra porter un bracelet électronique

Deux ans de prison dont un avec sursis, et pour la partie ferme, obligation de porter un bracelet électronique. C'est le jugement rendu ce lundi 7 février à l'encontre du chauffard à l'origine de l'accident qui avait coûté la vie Enzo, un jeune dijonnais de 20 ans. Le prévenu avait grillé un feu rouge et avait percuté de plein fouet le véhicule dans lequel se trouvait Enzo. Les faits s'étaient déroulés dans la nuit du 26 au 27 juin 2021. Le chauffard devra également verser une amende de 2.000 euros. Son permis de conduire est par ailleurs annulé.

Le jeune homme de 24 ans avait été placé en garde à vue le dimanche 27 juin. Il avait d'abord été admis à l'hôpital pour des blessures légères avant d'être emmené au commissariat de Dijon. Il avait jugé le 5 janvier dernier devant le tribunal correctionnel de Dijon. La décision avait été mise en délibéré jusqu'à ce lundi 7 février.

Le départ du véritable deuil pour la famille d'Enzo

Le papa d'Enzo assistait au rendu du jugement ce lundi. Pour lui, c'est "le terme d'un épisode judiciaire qu'on voulait passer et qui s'est finalement terminé aujourd'hui. Cela va nous faire du bien de pouvoir tourner cette page-là. La seule chose que je retiens, c'est qu'il a été reconnu coupable. Après tout, ce qui sera à son encontre ne me regarde pas. C'est la justice qui fait son travail. C'est à elle de prendre ses responsabilités dans cette affaire. Donc, moi, personnellement, au niveau de tout ce qu'il a en amende ou en prison ferme ou sursis, ça ne me regarde pas et je n'attendais rien. Je n'avais aucun doute par rapport à la non culpabilité de mon fils. Donc, c'est la seule chose que je retiens aujourd'hui, c'est que le chauffard a été déclaré coupable. Pour nous, aujourd'hui, _c'est le départ du deuil._"

Un mort et cinq personnes blessées dont une gravement

Les faits s'étaient produits vers 6 heures du matin en plein cœur de Dijon, à l'angle du boulevard Carnot et de la rue de Mirande. Une personne, Enzo, était décédée dans la collision. L'accident avait également fait cinq blessés dont une personne évacuée en urgence absolue.

