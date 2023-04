Mort d'Enzo à Tarbes : le jeune homme poursuivi pour le coup de poing mortel reste en prison

Le jeune homme poursuivi pour avoir donné un coup de poing mortel à Enzo, jeune Lonsois de 18 ans, à la sortie d'une boîte de nuit tarbaise quartier de l'Arsenal le 18 mars 2022, reste en prison. Ce Béarnais de 19 ans, originaire d'Asson, est en détention provisoire depuis les faits. Il demandait à être libéré en attendant son procès, prévu dans quelques mois, mais la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Pau refuse et l'a fait savoir ce vendredi 7 avril après-midi.

Un soulagement pour la famille d'Enzo selon leur avocat

L'avocat de la famille d'Enzo, maître Maxime Barnaba, indique que c'est "un soulagement pour les parents de la victime. C'est une étape de plus, et ils vont maintenant pouvoir se tourner vers le procès qui devrait, on l'espère, avoir lieu dans les prochains mois". Cette décision intervient trois semaines après l'hommage au jeune Enzo, organisé par sa famille un an après les faits. Il avait rassemblé 200 personnes, quartier de l'Arsenal, à Tarbes.