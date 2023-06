Mort d'Enzo à Tarbes : une plaque commémorative sera installée à Tarbes

Il y aura bien une plaque en mémoire d'Enzo Péridy accrochée à Tarbes, dans le quartier de l'Arsenal, là où les faits se sont déroulés. La famille du jeune homme décédé l'annonce ce mardi. Enzo est mort le 18 mars 2022 après avoir reçu un coup de poing. Le jeune originaire de Lons avait 18 ans. Cette nuit-là, il avait passé la soirée à une fête pour le Percent (100 jours avant le bac). Enzo a croisé un autre jeune homme qui l'a frappé et est mort dans les jours qui ont suivi. Depuis ses parents sensibilisent sur les dangers de la violence et l'alcool .

"Pour que cet acte ne soit pas oublié"

"C'était pour moi un but précis pour mon fils, sa mémoire, explique Didier Péridy, le père d'Enzo. Par rapport aux faits qui se sont produits, qu'il y ait un souvenir, un recueillement qui fait que cet acte ne soit pas oublié. Disons qu'à force de relancer, on est passés par le préfet pour parler de notre action, de cette plaque. À force de se manifester auprès du maire, il nous a reçus, [...] j'ai pu expliquer qui était Enzo; le maire a donné une réponse positive. [...]" Enzo Péridy était réserviste au 5e RHC à Pau. Le maire de Tarbes confirme qu'il a donné son accord pour la pose d'une plaque.

Une pétition pour qu'une plaque commémorative soit accrochée avait recueilli plus de 700 signatures pour convaincre la mairie de Tarbes. En plus de rendre hommage à leur fils, les parents d'Enzo Péridy souhaite alerter les jeunes. Des enjeux de sécurité ont été soulevés dans le quartier de l'Arsenal où deux jeunes hommes sont décédés : Enzo Péridy et Julien Da Silva mort à Adé après avoir reçu un coup dans une soirée à Tarbes.