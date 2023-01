Mort d'Éric Foray : "si ça se trouve je suis passé à côté de lui", témoigne son compagnon

Il est encore sous le choc mais a accepté de témoigner ce jeudi au micro de France Bleu Drôme Ardèche, François-Régis (dit "Régis") Pique, compagnon d'Éric Foray, est sous le choc de l'annonce. Mercredi, la justice a annoncé avoir découvert le crâne d'Éric Foray, disparu depuis six ans . Régis Pique, dès la disparition d'Éric, en 2016, ne croit pas au départ volontaire, ni au suicide. Il se bat pour l'ouverture d'une enquête, puis pour quel celle-ci progresse. Ce mercredi, "tout s'écroule", quand il apprend qu'officiellement, Éric est mort.

ⓘ Publicité

loading

"Toutes ces années, j'avais raison, il ne pouvait pas avoir disparu de lui-même en ayant acheté deux biftecks juste avant. J'avais raison et on ne m'a pas écouté, aujourd'hui je ne sais toujours pas ce qui lui est arrivé, où est-ce que ce crâne avait été retrouvé. Le Vercors, c'est grand, si ça se trouve je suis passé à côté de lui, j'aurais pu le sauver... il y a quand même un côté culpabilité. Mais vu que je ne sais rien, qui l'a retrouvé le crâne, et je ne vous dis pas les images qui tournent. J'ai besoin de savoir dans quelles conditions et pourquoi il est mort."