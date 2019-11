Mort d'Oliver Tony: plusieurs centaines de personnes réunies pour une marche blanche

Sevran, France

"Repose en paix beau sourire". C'est derrière cette banderole que plusieurs centaines de personnes ont défilé ce samedi pour rendre hommage à Oliver Tony. Ce jeune originaire de Sevran a été lynché sur les bords du canal de l'Ourcq à Noisy-le-Sec dans la nuit du 6 au 7 novembre dernier. La vidéo de son agression a ensuite circulé sur les réseaux sociaux choquant profondément les habitants du quartier. Après plusieurs jours de recherche, son corps a été découvert jeudi près de Tours, à 250 kilomètres du lieu de sa disparition une semaine plus tôt.

La marche blanche a débuté rue Pierre Brossolette à Sevran, là où vit la famille d'Oliver Tony. Elle a ensuite longé le canal de l'Ourcq jusqu'à Noisy-le-Sec, lieu de son agression. Dans les rangs du cortège, beaucoup de jeunes ainsi que des parents de Sevran ou des communes alentours. Certains portent des t-shirts blanc frappés du visage juvénile d'Oliver, d'autres tiennent des roses blanches dans la main.

Beaucoup d'amis d'Oliver Tony étaient vêtus d'un T-shirt blanc avec la photo du jeune homme © Radio France - Maureen Suignard

Les amis d'Oliver décrivent tous un jeune homme souriant et aimable. "Il avait le cœur sur la main, toujours le sourire, un garçon hyper gentil, pas un garçon à problèmes" insiste Grace qui le connaissait depuis plusieurs années.

Tous sont venus pour être ensemble et surtout accompagner la famille d'Oliver dans ce moment difficile. "C'est important de les soutenir, j'imagine la douleur de la maman" glisse Saleha, une habitante de Sevran dans un soupir. Cette mère de famille ne se dit pas étonnée, "malheureusement cela s'est déjà passé et de nos jours cela continue, je ne comprends pas." Puis elle ajoute : " Cette marche pour Oliver c'est aussi pour dire stop à la violence."

"Il faut dire stop à la violence" - Saleha, une habitante de Sevran, mère de quatre enfants Copier

Ce samedi, le parquet de Bobigny a indiqué avoir requis la mise en examen et le placement en détention de deux jeunes de 26 et 27 ans, notamment pour séquestration avec actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Le premier s'était présenté spontanément à la police mardi et le second avait été arrêté jeudi au retour d'un voyage express en Thaïlande. L'autopsie réalisée vendredi sur le corps du jeune homme n'a pas permis d'établir précisément la date de sa mort.