Mort d'Olivier Dassault : le lieu de décollage de l'hélicoptère mis en cause dans un rapport

Suite à l’accident d’hélicoptère qui a causé la mort d’Olivier Dassault, le 7 mars 2021, un rapport d’enquête, publié ce vendredi 18 février, met en cause le lieu de décollage de l’hélicoptère, trop proche d'arbres.

Le lieu de décollage serait la cause de la mort du député Olivier Dassault et de son pilote, Jean-Claude Bedeau, survenue dans un accident d’hélicoptère, près de Deauville, le dimanche 7 mars 2021. C’est la conclusion du rapport du bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) pour la sécurité de l’aviation civile, publié ce vendredi 18 février.

Des arbres trop proches

Ce dimanche, le député et son pilote décollent depuis une propriété privée pour le sud de Beauvais.

Seulement voilà, lors de l’atterrissage, la veille, sur une hélisurface privée, à Touques, près de Deauville, l’hélicoptère se serait retrouvé trop proche des arbres laissant peu de marge de manoeuvre et diminuant la visibilité.

Le rapport conclue ainsi que « L’appréciation de la distance aux obstacles a pu être délicate dans un environnement ombragé, à faible contraste lumineux ».

Une collision fatale

C’est cette situation sur la piste qui conduit le pilote à décoller verticalement, probablement pour éviter les branches mais à 19 mètres, après 11 secondes de vol, une collision a lieu avec une ramure et provoque la casse l’appareil.



« Les pales du rotor principal heurtent une partie de la ramure. Sous le choc, la poutre de queue se désolidarise, l’hélicoptère tourne sur lui-même en avançant, tombe puis heurte le sol. »

Un accident ou un acte prémédité ?

Les rapporteurs l’affirment, la position de l’hélicoptère sur la piste rendait la manoeuvre plus difficile mais ne conduisait pas nécessairement à l’accident.

Néanmoins les témoins s’interrogent puisque d’après leurs dires « c’est la première fois que l’hélicoptère était stationné aussi près des arbres ».



Et les rapporteurs concluent : « Il n’a pas été possible de déterminer si l’atterrissage avec une marge aussi faible par rapport aux obstacles était volontaire ou fortuit ».

Une enquête est toujours en cours, d’après nos confrères de Ouest France, et apportera peut-être de nouveaux éléments de réponse.