Mort d'Ulysse lors d'un stage de survie : l'organisateur condamné à deux ans de prison ferme

Il organisait des stages de survie sans diplôme ni autorisation. Au cours de l'un de ces stages, en août 2020, un jeune homme de 26 ans, Ulysse Tâm Hà Duong, était mort après avoir ingéré une plante toxique : l'oenanthe safranée, que le stagiaire avait pris pour des carottes sauvages. John Malardé, ancien militaire de 51 ans, a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Lorient à trois ans de prison dont un avec sursis. Il doit aussi verser 165.000 euros de dommages et intérêts à la famille d'Ulysse et aux sept autres participants, dont un enfant, qui avaient été intoxiqués à Kervignac, dans le Morbihan, le 8 août 2020.

"Monde imaginaire"

Lors de son procès, qui s'est tenu le 13 mars dernier, l'homme était apparu auprès d'experts comme un individu "borderline", donnant au président du tribunal l'impression "d'être dans un monde imaginaire, fantasmé", qui ne connaissait pas grand chose à l'organisation de stages de survie, il n'avait pas l'autorisation d'occuper le terrain, ni aux plantes comestibles - il n'avait pas de diplôme.

Le stage auquel participait Ulysse s'intitulait pourtant "atelier eau et nourriture : découverte des plantes comestibles". Ce 8 août 2020, le groupe de stagiaires est au bord d'une rivière pour identifier des plantes. Mais John Malardé confond la carotte sauvage avec une plante toxique qui lui ressemble, l'oenanthe safranée, cousine de la ciguë. C'est cette plante qu'Ulysse va cuisiner avec des orties, un plat que l'ancien militaire invitera le reste du groupe à goûter. Tous ceux qui en mangent tombent malades, à divers degrés, des vomissements aux convulsions, et conduits à l'hôpital. Ulysse souffre de convulsions, il décèdera trois jours plus tard.

Homicide et blessures involontaires

John Malardé comparaissait notamment pour homicide involontaire, blessures involontaires, faux et usage de faux et sous-location de terrains sans autorisation ni assurance. Au procès, le procureur avait requis trois ans de prison dont 6 mois avec sursis. En toute fin d'audience, John Malardé avait reconnu s'être "trompé".