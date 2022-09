Mort d’un agent des routes du Calvados : Jean-Léonce Dupont appelle à davantage de prudence des automobilistes

L’enquête se poursuit après le décès d’un agent du service départemental des routes du Calvados. L’homme de 43 ans a été tué lors d’une intervention au bord de la 2x2 voies Caen-Ouistreham. Les conditions météo étaient très mauvaises : un conducteur, parti en aquaplaning, est venu percuter la victime ainsi qu’un autre agent du département qui a été grièvement blessé. “Un choc pour l’ensemble des équipes du département. J’ai une pensée pour eux et pour la famille de notre agent, qui n’avait que 43 ans et était père de famille” souligne Jean-Léonce Dupont.

Le président du conseil départemental rappelle que “ces agents font un métier dangereux” et il appelle à une prise de conscience des automobilistes. “Il faut aussi que l'ensemble des conducteurs réalisent que nous avons tous, individuellement et collectivement, des responsabilités partagées. Je le dis parce que je circule beaucoup. Quand je vois honnêtement la vitesse et le comportement de quelques-uns, je pense en permanence à la sécurité, notamment à nos agents” explique Jean-Léonce Dupont, irrité contre certains manque de civisme, constatés par exemple lors d’une récente campagne intitulée ''routes propres”. Il s’agissait d’alerter les usagers de la route qui jettent divers déchets par les fenêtres. “Ces objets il faut aller les chercher, et à chaque fois cela met en danger nos agents au bord des routes”.

Le Calvados s'appuie sur un peu plus d’une cinquantaine de personnels dédiés aux routes, répartis dans six agences du département. Une cellule d’aide psychologique a été mise en place depuis l’accident de dimanche. “Nous leur proposons un numéro d'aide et de soutien psychologique qui fonctionne 24h sur 24, sept jours sur sept, qui est dans la totale confidentialité. La deuxième chose, c'est que nous avons effectivement un psychologue spécialisé dans ce type de traumatisme. Il va faire un entretien collectif qui pourra être suivi, à la demande de tous les agents s'ils le souhaitent, d'un entretien individuel, là encore totalement confidentiel”.