Mort d'un ancien parachutiste à Montauban : deux personnes mises en examen

Le parquet de Montauban annonce ce jeudi 27 janvier la mise en examen de deux auteurs présumés des violences ayant entraîné la mort d’Emmanuel Cueff, militaire-vétéran du 17e RGP de Montauban, mort dans la nuit du 29 au 30 octobre dernier à Montauban, sur le parking d'un bar-restaurant.

Deux jeunes de 21 ans mis en examen, un écroué, l'autre est libre

Une information judiciaire contre X a été ouverte le 5 novembre, quelques jours après les faits. Le caporal-chef Emmanuel Cueff est mort à l'hôpital au lendemain d'une bagarre à la sortie du Nautic, établissement branché de Montauban sur les bords du Tarn. Le quinquagénaire avait été pris en charge en état de mort cérébrale par les secours. Son épouse avait été blessée.

Avec l'aide du Raid et de la BRI, les enquêteurs de la police judiciaire de Toulouse et du commissariat de Montauban ont interpellé ce mardi, trois mois après les fait, quatre personnes à Lacourt-Saint-Pierre et Beaumont-de-Lomagne dans le Tarn-et-Garonne, ainsi qu'en Haute-Garonne.

Quatre hommes ont été placés en garde à vue, deux d'entre eux, deux garçons de 21 ans ont finalement été présentés devant un juge d’instruction. Ils ont été mis en examen pour violences commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences en réunion ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. L'un des mis en examen a déjà eu affaire avec la justice quand il était mineur, il a été incarcéré. Son acolyte, inconnu de la justice, a été libéré ce jeudi, et placé sous contrôle judiciaire.

Les investigations se poursuivent pour savoir quel a été le rôle des quatre hommes dans cette rixe mortelle.