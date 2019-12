Mort d'un bébé à Bègles : la nounou condamnée à deux ans de prison avec sursis

Bègles, France

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné, ce mercredi, une assistante maternelle de Bègles à deux ans de prison avec sursis pour homicide involontaire. Le président du tribunal, Alain Reynal, a également prononcé une interdiction d'exercer une activité professionnelle avec des enfants à l'encontre de l'assistante maternelle.

En mai 2015, Susan Lages, la nounou de 35 ans, avait fait tomber Alice, un bébé de cinq mois, alors qu'elle la gardait chez elle. L'assistante maternelle n'avait prévenu les secours que trois heures après mais il était déjà trop tard et le nourrisson n'avait pas pu être sauvé.

"On a une peine à vie"

Au moment du délibéré, l'assistante maternelle n'était pas présente mais les grands-parents et parents d'Alice étaient dans la salle d'audience. Pour les parents de la victime, Thomas et Coraline Poignavent, la peine prononcée est "très décevante". "On s'attendait à une peine plus lourde vis-à-vis de la personne qui a laissé mourir notre enfant, qui l'a laissé agoniser pendant plusieurs heures sans lui porter secours", regrette amèrement Thomas Poignavent. Avec cette peine de deux ans de prison avec sursis, "elle a un casier, nous on a une peine à vie" a-t-il ajouté.

Le président du tribunal, Alain Reynal, justifie cette décision par une série de fautes, "la première est la chute du nourrisson par maladresse". L'assistante maternelle a ensuite recouché le bébé "sans se préoccuper de son état et en ne le surveillant pas régulièrement". Enfin, la nounou "a bien commis une maladresse directement liée à la mort de l'enfant en s'abstenant de prévenir les parents et les secours".

"La justice a été compréhensive"

"C'est une succession de petites fautes qui ont conduit au décès. C'est ce qu'on voit au quotidien dans des drames de la route et médicaux donc il faut garder toute proportion. Même si la mort d'un enfant est terrible, ce n'est pas pour autant que la justice doit être répressive. Là, elle a été compréhensive", estime Me Arnaud Dupin, l'avocat de l'assistante maternelle.